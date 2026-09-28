Nuovo ingresso per il santuario di Sant’Antonio 

Il tavolato in legno che da anni costituisce il camminamento d’accesso alla chiesetta di Sant’Antonio di Segariu verrà rimosso. L’amministrazione ha infatti avviato le procedure per eliminare la pavimentazione ormai deteriorata e precaria, estranea a un contesto caratterizzato da un parco ben curato e da un edificio romanico ristrutturato di recente. Per sbloccare il cantiere, è stato riaperto il confronto con la Soprintendenza, d’obbligo vista la valenza archeologica della zona, vicina al pozzo sacro; le indagini preliminari effettuate con tecnologia georadar avevano infatti segnalato anomalie nel sottosuolo. «Su indicazione dello stesso ente», spiega il sindaco Andrea Fenu, «Abbiamo incaricato un’archeologa di eseguire un approfondimento che permetterà di accertare la consistenza dei reperti sottostanti prima di concedere il nullaosta alle opere edili». L’operazione, dal costo di circa 10mila euro, comprenderà sia le indagini archeologiche preliminari sia i successivi interventi.