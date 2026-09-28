SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Segariu
29 settembre 2026 alle 00:26

Nuovo ingresso per il santuario di Sant’Antonio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il tavolato in legno che da anni costituisce il camminamento d’accesso alla chiesetta di Sant’Antonio di Segariu verrà rimosso. L’amministrazione ha infatti avviato le procedure per eliminare la pavimentazione ormai deteriorata e precaria, estranea a un contesto caratterizzato da un parco ben curato e da un edificio romanico ristrutturato di recente. Per sbloccare il cantiere, è stato riaperto il confronto con la Soprintendenza, d’obbligo vista la valenza archeologica della zona, vicina al pozzo sacro; le indagini preliminari effettuate con tecnologia georadar avevano infatti segnalato anomalie nel sottosuolo. «Su indicazione dello stesso ente», spiega il sindaco Andrea Fenu, «Abbiamo incaricato un’archeologa di eseguire un approfondimento che permetterà di accertare la consistenza dei reperti sottostanti prima di concedere il nullaosta alle opere edili». L’operazione, dal costo di circa 10mila euro, comprenderà sia le indagini archeologiche preliminari sia i successivi interventi.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza

Carburanti, scattati i primi tagli Assopetroli: estendere gli sconti

L’assessore Meloni: stanziati 60 milioni per affrontare i rincari 
La curiosità.

A Nuoro i ribassi arrivati solo nel pomeriggio

Gianfranco Locci
Iglesias.

Ambiente, attacco dei comitati

Maurizio Liscia
L’elezione

Omar Chessa è il nuovo rettore

Il docente di Costituzionale guiderà l’Università di Sassari fino al 2032 
Emanuele Floris
Il test

A Reggio Calabria Vannacci non punge: vince il centrodestra

A Roscioli (FI) oltre metà dei voti ma l’affluenza si ferma al 22,3% 