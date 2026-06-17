Nuovo ingresso in Consiglio, in Aula l’esordio di Serra 

Nuovo ingresso nel Consiglio comunale di Selargius: al posto di Giuliano Palmieri, fresco di nomina come assessore all’Ambiente e alla Viabilità nella Giunta Concu, entra Alessandra Serra, seconda dei non eletti nella lista Sardegna al Centro Venti20 (la prima non ha accettato e si è dimessa subito dalla carica), e residente a Su Planu. Il nuovo arrivo nei banchi della maggioranza è stato ufficializzato a inizio seduta dell’assemblea civica di piazza Cellarium. «Per me è motivo di orgoglio, e profonda emozione sedere per la prima volta in quest’Aula», le parole della neo consigliera. «Consapevole della responsabilità che questo ruolo comporta, affronterò questo mandato con spirito di servizio, lealtà e massimo impegno. Il lavoro all’interno di questo Consiglio è orientato all’ascolto, al dialogo costruttivo e al bene comune indipendentemente dalle posizioni che ciascuno di noi ricopre. Sono certa infatti che l’obiettivo condiviso da tutti sia il benessere e la crescita della nostra comunità e io cercherò di dare il mio contributo in questo senso. Oltre a me stessa», ha aggiunto la nuova esponente della maggioranza, «auguro al sindaco, al presidente, alla Giunta e a ciascun consigliere un buon lavoro in questo anno di fine consiliatura». Poi i ringraziamenti a vicenda col neo assessore Palmieri, e i discorsi di benvenuto - per entrambi - da parte del sindaco Gigi Concu, del presidente del Consiglio Tonino Melis, e di diversi consiglieri di maggioranza e opposizione. (f.l.)

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