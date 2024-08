Nuovo infopoint a Porto Pino 

Sarà attivo per tutto agosto l’infopoint di Porto Pino situato nella nuova postazione realizzata nel primo piazzale dei parcheggi della spiaggia. «L’obbiettivo – fa sapere il neo assessore al turismo di Sant’Anna Arresi Davide Marica – è dare più visibilità a un servizio importantissimo. L’attività si divide in due tipologie: il back office, ovvero l’allestimento della sede con poster e cartelloni pubblicitari, cernita del materiale presente in sede e aggiornamento costante dei social network oltre che al reperimento e comunicazione di informazioni non immediatamente disponibili e produzione di alcune locandine pubblicitarie – continua Marica –. Il front office, invece, è dedicato al ricevimento degli utenti, garantendo un servizio informazioni in italiano e in inglese, con aggiornamenti sul web e al telefono, oltre alla distribuzione di materiale cartaceo (cataloghi, mappe, brochure e locandine prodotte dagli operatori e da Ccn». L’ufficio sarà aperto dal lunedì alla domenica dalle 17 alle 20 tranne il mercoledì che resterà chiuso e il martedì con orario 17,30 -21. Sarà possibile contattare l’infopoint al numero 34792458265 e scrivendo a ufficioturisticosantannarresimail.com. ( f. mu. )

