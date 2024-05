Nuovo incidente, vecchio caos 

Poco meno di dieci chilometri, fatti di viadotti, gallerie e pericolosissimi restringimento per i lavori infiniti che dal bivio di Orune sino a quello di Nuoro si stanno compiendo sulla carreggiata della strada statale 131 dcn. Dieci chilometri che sono diventate le colonne d’Ercole per gli automobilisti nuoresi e tutti i viaggiatori sulle quattro ruote costretti a transitare sulla strada che collega il centro dell’isola al porto e all’aeroporto di Olbia. Una strada che sta diventando sinonimo di pericolo e dell’ignoto, inteso come tempi di percorrenza per chi sceglie di avventurarvisi.

Così anche ieri, con enormi disagi, attorno alle 8 del mattino poco prima dell’ingresso di Nuoro, dove a causa di un banalissimo tamponamento, senza feriti, il traffico ha subito gravi rallentamenti.

L’incidente, l’ennesimo, è accduto proprio nell’ora in cui gran parte di pendolari fanno ingresso in città dalla galleria, prima di arrivare a Prato sardo in direzione Olbia, in un tratto dove ci sono ancora restringimenti per i cantieri Anas. I rallentamenti e le lunghe code si sono formate in entrambe le direzioni di marcia, con molti automobilisti che hanno scelto di attraversare la città e passare della vecchia e tortuosa strada di Marreri.

RIPRODUZIONE RISERVATA