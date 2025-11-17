VaiOnline
Nuoro.
18 novembre 2025 alle 00:28

Nuovo incidente, traffico paralizzato all’ingresso in città 

Più che un budello,è una vera e propria trappola il tratto a una corsia per ogni senso di marcia che dalla 131 dcn porta a Nuoro, collega anche la zona industriale di Prato Sardo e permette a chi arriva da Cagliari, o dalla Gallura di accedere alla città, o per chi arriva dall’Ogliastra di andare direttamente all’ospedale. Negli ultimi mesi la strada è stata teatro di numerosi incidenti, due dei quali mortali, mentre altri hanno causato feriti gravi. Una sequenza preoccupante che mette nuovamente al centro il tema della sicurezza.

Oggi è bastato un banalissimo incidente per mandare in tilt l’intera viabilità: un’auto è uscita di strada finendo contro un cartello stradale, senza coinvolgere altri veicoli. Nulla che, in condizioni normali, dovrebbe provocare conseguenze rilevanti sul traffico. E invece, come accade troppo spesso, la necessaria messa in sicurezza del tratto ha comportato la chiusura parziale della carreggiata e ha generato lunghissime code in entrambi i sensi di marcia, di fatto bloccando l’accesso alla città.

La fragilità di questa arteria - stretta, priva di alternative e con un flusso di mezzi sempre crescente - espone Nuoro a un rischio costante: basta un singolo episodio, anche lieve, per paralizzare completamente la circolazione. Cresce così la frustrazione tra pendolari e residenti, mentre si fanno sempre più insistenti le richieste di interventi urgenti e di una revisione dell’intero tratto.

