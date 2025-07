Nuovo incidente sulla Statale 130: centauro ferito 

Ennesimo incidente ieri mattina, intorno alle 8,30, lungo la Statale 130 in direzione Iglesias, all’altezza dell’ingresso per Decimomannu dove si sono scontrati un’auto e una moto con in sella un medico della “Nuova casa di cura”. Il guidatore di una Lancia Y, mentre attraversava la carreggiata in direzione San Sperate, non ha visto la moto alla sua destra, probabilmente per via dell’intenso sole mattutino. Il centauro, in fase di rallentamento, era pronto a svoltare a sinistra in direzione Decimomannu, ma non è riuscito a evitare l’urto con la fiancata laterale del veicolo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il 118 e l’Anas. Il motociclista è stato trasportato in ospedale con l’elisoccorso nonostante l’impatto non sia stato particolarmente violento.

Intanto oggi alle 15, nel Polo fieristico antistante piazza Santa Greca, si svolgerà il funerale di Matteo Porcu, il 48enne di Decimomannu morto in un incidente sulla Statale 131, lo scorso sabato, mentre faceva rientro a casa. ( sa. sa. )

