Nuovo incidente sulla 554: code e caos 

Caos nel primo pomeriggio di ieri sulla statale 554 all’altezza della Motorizzazione, in territorio di Selargius, a causa dell’ennesimo incidente stradale. Due le auto coinvolte: per fortuna nessuno è rimasto ferito.

Pesantissimi invece i disagi per gli automobilisti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno rimosso i mezzi danneggiati e la Polizia locale di Selargius che ha effettuato i rilievi di legge per ricostruire la dinamica dell’accaduto e per risalire a eventuali responsabilità. L’incidente che ha paralizzato il traffico in direzione di Cagliari, è accaduto poco dopo le 13 all’altezza del ponte della 131 dir, poco prima della Motorizzazione civile: durante l’operazione di immissione sulla 554 si sono scontrati un autocarro e una una Lancia, col primo mezzo che si è capovolto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della zona, considerato che uno dei veicoli aveva perso del carburante.

Code si sono formate sia sulla 554 sia sulla 131 dir nella carreggiata direzione Sestu, dove molte auto provenienti da Selargius hanno svoltato cercando una viabilità alternativa. I conducenti dei due mezzi sono rimasti praticamente illesi. Solo quale lesione e tanto spavento.

RIPRODUZIONE RISERVATA