Nuovo incidente nella statale 554: traffico ancora in tilt 

Un altro tributo di tempo perso è stato imposto ieri mattina a chi percorre la Statale 554 nel tratto cagliaritano, a poca distanza dalla sede della Motorizzazione civile. Dopo il gigantesco ingorgo di martedì sera, quando nello scontro fra due auto una si è ribaltata sulla strada e l’ha totalmente bloccata, un secondo tamponamento ha replicato il caos anche ieri mattina. A lungo la circolazione è rimasta bloccata nelle due corsie in direzione dello svincolo per Elmas, e la coda è ben presto arrivata nel rettilineo precedente, sotto il ponte strallato “Emanuela Loi” per Sestu.

La centrale operativa del Comando della Polizia locale ha ricevuto numerose chiamate qualche minuto dopo mezzogiorno. Lo scontro, nel quale fortunatamente non ci sono stati feriti, ha coinvolto un’autocisterna e un’auto, che sono rimaste bloccate in modo che i mezzi in transito nel primo tratto non avessero spazio per transitare nel tratto d’asfalto tra il guard-rail a destra e il muretto New Jersey a sinistra.

Le pattuglie della Polizia locale hanno avuto difficoltà a raggiungere il luogo dell’incidente, proprio a causa dell’ingorgo che si è formato nel giro di pochi minuti. Al termine dei rilievi, le pattuglie della sezione Infortunista della Polizia locale hanno liberato la carreggiata e, nel giro di un quarto d’ora, hanno fatto smaltire le lunghe code che si erano formate lungo la Statale 554.

