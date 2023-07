Nuovo incidente nella rotonda: scontro tra auto e pulmino 

Non si fermano gli incidenti del famigerato incrocio tra Decimomannu e San Sperate, ieri in tarda mattinata l'ennesimo scontro. Questa volta è toccato a un'Alfa 156 che usciva dallo stop di Decimo e attraversava la Statale 130 per immettersi nella rotatoria. L'auto è stata travolta da un pulmino Trafic Renault, diretto all'aeroporto di Elmas con sette persone. L'Alfa è stata scaraventata sul guardrail mentre il pulmino ha arrestato la sua corsa sui cartelli stradali nell'aiuola spartitraffico. Il conducente dell'Alfa è rimasto illeso mentre alcuni passeggeri del pulmino, feriti non in modo grave, sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale. Sul luogo per i rilievi la Polizia di Carbonia.

