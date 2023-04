Nuovo incidente, 554 ancora in tilt 

Ennesimo incidente e di nuovo traffico in tilt per ore ieri mattina poco prima delle 9 sulla 554, all’altezza del distributore Q8 in direzione Cagliari, tra i territori di Monserrato e Selargius. Tre i mezzi coinvolti, tra cui un furgone e una monovolume. Leggermente ferito anche un bimbo, per fortuna in modo non grave. Pesantissimi i disagi per i tanti pendolari che in quel momento stavano raggiungendo il capoluogo: si sono formate lunghe code che la polizia ha faticato a gestire, mentre ambulanze e vigili del fuoco intervenivano sul luogo del tamponamento.

Strada a rischio

La situazione è tornata alla normalità solo dopo le 11 ma resta l’incubo per chi deve percorrere una strada che soprattutto la mattina – quando registra un flusso di migliaia di veicoli - è teatro di tamponamenti, sorpassi azzardati e mancato rispetto dei limiti di velocità. Appena quattro giorni fa in tre diversi punti della 554, tra Quartu e Monserrato, si sono registrati tre incidenti col coinvolgimento anche di una Ferrari con danno per fortuna solo alle lamiere. Mobilitate per l’occasione le squadre della polizia locale di Monserrato. Subito dopo altro intervento, questa volta dai vigili urbani di Selargius per il tamponamento di due auto rimaste e ugualmente danneggiate e, soprattutto, con le solite code e i soliti disagi. Un bollettino quasi quotidiano che ieri ha registrato l’ennesimo aggiornamento col maxi tamponamento all’altezza del distributore Q8, nel tratto che da Monserrato corre verso Cagliari.

La protesta

«Ormai», dice il sindaco di Selargius, Gigi Concu, «parliamo di una strada obsoleta, superata, pericolosa, incapace di assorbire il traffico di giorno in giorno. Ci sono progetti e finanziamenti tra i progetti programmati, anche la realizzazione di rotatorie e sopraelevata come quella all’imbocco della via Peretti a Cagliari». Il sindaco di Monserrato, Tomaso Locci, rimasto imbottigliato nella coda, da tempo denuncia la pericolosità di questa strada. «La 554 deve essere declassata a strada urbana» attacca, «il progetto di riqualificazione calato dall’alto dall’Anas deve essere completamente cambiato. Segnalo che anche stavolta ci sono state grosse difficoltà a far passare le ambulanze perché non c’è lo spazio di sicurezza e per fortuna c’erano solo feriti lievi».