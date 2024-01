Nuovo incendio nell’ex scuola abbandonata e occupata 

Non c’è pace per l’ex scuola di via Abruzzi. Anche ieri pomeriggio, nei locali al piano terra, è scoppiato un incendio. Quasi certamente si tratta di un rogo divampato per l’azione di chi utilizza lo stabile come rifugio. I vigili del fuoco hanno spendo le fiamme e avviato le operazioni per mettere in sicurezza la struttura. Nessuna persona coinvolta.

Sul posto sono arrivate anche le pattuglie della Squadra volante e della Polizia Locale. Sono stati alcuni automobilisti a dare l’allarme alla vista dell’abbondante fumo che usciva dalle finestre dell’ex scuola. Uno dei numerosi roghi nei giganteschi edifici con all’interno ancora libri, materiale scolastico, banchi da tanti anni occupati abusivamente. E a nulla è servito lo sgombero di quasi un anno fa: poliziotti e carabinieri, in collaborazione con gli agenti della Municipale e la Guardia di Finanza, avevano identificato e allontanato i dieci occupanti (uomini, donne, italiani e stranieri). Le finestre erano state chiuse, così come gli ingressi e il grosso cancello. Ma dopo quattro mesi la struttura è stata nuovamente aperta e il viavai di persone – molti i tossicodipendenti che sanno di poter trovare qui spazi a distanza di occhi indiscreti – è ripreso come prima. In attesa che il Comune decida il futuro di questo enorme stabile. (m. v.)

