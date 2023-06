Nuovo incendio nell’ex asilo I residenti: «Situazione grave» 

Sarà che ormai è così completamente devastato che un incendio in più non fa quasi nemmeno più notizia, ma i residenti della zona non ne possono davvero più delle continue incursioni, del fumo che rende l’aria irrespirabile, delle urla e degli schiamazzi. Perché l’ex asilo nido di via Boito è ancora in balia di bande di ragazzini che hanno fatto terra bruciata in tutti i sensi. E in attesa della ristrutturazione dopo la vendita della struttura alla Polizia, i raid e le devastazioni sono continui.

L’ultimo incendio nella notte di mercoledì: i teppisti hanno dato fuoco ancora a una delle stanzette che si affaccia su via Boito. Le fiamme si vedevano persino da Margine Rosso. «L’aria era irrespirabile» commentano i residenti, «è successo intorno alle 23 e le fiamme erano altissime. Non ne possiamo più, lì dentro fanno di tutto e questi gruppi di ragazzini vengono praticamente tutti i giorni. Adesso poi che sono chiuse le scuole sarà ancora peggio. Ma cosa stanno aspettando a fare qualcosa? Prima o poi là dentro succederà qualcosa di brutto».

Ma per ora l’unico provvedimento preso sono due transenne sistemate da una parte dall’altra dei cancelli divelti dei due ingressi, talmente basse che a saltarle ci riuscirebbe chiunque.

È dal 2009, anno in cui finì l’imponente intervento di ristrutturazione che portò via alle casse comunali 750 mila euro, che l’edificio è in balia di vandali, balordi, tossicodipendenti e senza tetto.

RIPRODUZIONE RISERVATA