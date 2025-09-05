Nuovo incendio nella discarica di via dell’Agricoltura 

Ancora rifiuti che vanno a fuoco, ancora un incendio alle porte della città: anche stavolta, come quattro giorni fa, a bruciare è la discarica di via dell’Agricoltura. L’incendio è divampato nel pomeriggio di ieri, subito sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco ma sono arrivati anche gli agenti della polizia locale. Dopo il rogo scoppiato lunedì scorso, sembrano esserci pochi dubbi sull’origine dolosa: non ci sono state per fortuna persone coinvolte ma sono in corso accertamenti anche se il rogo è stato circoscritto immediatamente dai pompieri. «È il momento di intervenire, cosa deve accadere ancora?», tuona Edoardo Tocco, capogruppo di Forza Italia che da giorni chiede l’intervento per liberare la zona dai rifiuti.

Via dell’Agricoltura, alle porte della città, è un’area sensibile: più volte i titolari delle attività commerciali e i residenti della zona hanno denunciato la pericolosità di quella discarica illegale di rifiuti. «Non si può andare avanti così», sbotta ancora l’esponente di minoranza a Palazzo Bacaredda. «Più volte ho raccolto le lamentele delle attività commerciali e dei residenti, recentemente ho segnalato la pericolosità di quella discarica con una interrogazione in Consiglio. Adesso basta».

In via dell’Agricoltura non c’è più solo un problema di degrado con una quantità spaventosa di rifiuti abbandonati, «ma anche di pericolo per le persone. Questa situazione si protrae da troppo tempo, l’amministrazione deve intervenire subito prima che degeneri», dice Tocco. Accanto alla discarica, si trova un deposito di medicinali e diverse abitazioni. ( ma. mad. )

