Nuovo incendio in chiesa, è allarme in parrocchia 

La chiesa del Cristo Re di Valledoria ancora bersaglio degli incendiari che, nella giornata di domenica dopo aver appiccato il fuoco nei locali sottostanti la parrocchia, ieri pomeriggio sono ritornati sul posto ed hanno trovato un varco d’ingresso nel luogo di culto per introdursi nella sacrestia e incendiare i locali situati nel piano rialzato. Il fuoco è divampato intorno alle 18.45, quando il parroco don Francesco Mocci, trovandosi nelle vicinanze, immediatamente ha dato l’allarme. Le lingue di fuoco hanno devastato l’intero locale, dove risiede il sacerdote originario di Villanovaforru. All’interno le fiamme hanno raggiunto e ridotto in cenere gli arredi e alcuni banchi della chiesa. I primi ad intervenire sono stati i carabinieri della compagnia di Valledoria che hanno allertato le squadre dei vigili del fuoco di Tempio.

Momenti di terrore per i residenti di via Caprera, costretti ad assistere al secondo rogo a pochi giorni di distanza. Il primo era scoppiato la sera di domenica 5 dicembre, durante le celebrazioni della santa messa presieduta dal parroco don Mocci che, in quell’episodio, era stato il primo ad intervenire per spegnere le fiamme. I danni si erano limitati solo ad alcuni oggetti che si trovavano nei locali sotterranei della parrocchia. In quella occasione era stata accertata la natura dolosa dell’incendio.

