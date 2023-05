Nuovo incendio, danni alla linea elettrica 

Ancora incendi in città, nonostante la pioggia caduta tutta la notte di sabato. Ieri pomeriggio un rogo è scoppiato in uno dei tanti campi incolti in via S’Arrulloni, danneggiando una linea elettrica e bruciando circa mezzo ettaro di sterpaglie. Rogo che potrebbe essere doloso: otto infatti i punti di innesco rilevati dai volontari del Nos Quartu, che sono intervenuti a spegnere le fiamme insieme a una squadra dei Vigili del fioco e a una pattuglia del Corpo Forestale della stazione di Cagliari. Nei giorni scorsi un incendio era scoppiato nel parco di Molentargius, arrivando a minacciare anche il deposito di gas che si trova in via della Musica. In quell’occasione proprio i volontari del Nos avevano denunciato il fatto che gli idranti del parco non funzionavano. Resta il problema dell’erba alta e delle sterpaglie che assediano la città nonostante l’ordinanza che impone la pulizia dei terreni sia già in vigore.

