Nuovo incarico per Vannacci 

Nuovo incarico per il generale-scrittore Roberto Vannacci, che l'estate scorsa, in seguito alle polemiche causate dal suo libro autoprodotto, “Il mondo al contrario”, era stato avvicendato da comandante dell'Istituto geografico militare di Firenze. Ora sarà capo di Stato Maggiore del Comando delle forze operative terrestri dell'Esercito. Insorge l'opposizione: «scandaloso premiarlo». Ma «non è stato né promosso né retrocesso», replica il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che definisce «strumentali» le polemiche.

Il ministro ha anche precisato che il vertice dell'Esercito «ha deciso di affidargli uno dei ruoli che gli competevano per grado, esperienza e diritto, in attesa che il procedimento disciplinare faccia il suo corso». L'ufficiale, da parte sua, si dice soddisfatto: «È un ruolo prestigiosissimo che assumo e porterò avanti con la passione di sempre». Senza sciogliere la riserva su un suo futuro politico con una candidatura già alle elezioni europee dopo il «porte aperte» dichiarato dalla Lega. Intanto il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini twitta: «Complimenti e buon lavoro al generale Vannacci, leale e coraggioso servitore dell'Italia».

Il controverso parà torna dunque ad avere una poltrona, dopo oltre tre mesi. Era stato trasferito al Comando delle forze operative terrestri, senza di fatto svolgere una funzione adeguata al suo grado di generale di divisione. Cosa che poteva esporre il ministero anche a iniziative di tutela legale da parte dell'ufficiale.

Ecco quindi la nuova nomina. «Un incarico di staff», puntualizza Crosetto. Vannacci aggiunge che «sul mio libro è stata aperta un'inchiesta sommaria che penso si sia già chiusa». Vero, ma ne è stata aperta a ottobre una formale, «i cui esiti sono ancora in via di valutazione», spiega il ministro, che all'uscita del libro era stato duro, parlando di «farneticazioni che screditano l'Esercito e la Difesa».

Nel libro, Vannacci definiva «non normali» i gay e si scagliava contro gli immigrati. Dopo l'inchiesta formale potrebbe subire provvedimenti disciplinari. In ogni caso l'opposizione s’infuria, considerando la nomina un premio al generale. Per il leader M5S Giuseppe Conte, «chi porta con onore e sacrificio la divisa, rispettando i valori della Costituzione, viene spesso dimenticato; chi scrive le sue farneticazioni in un libro fa carriera». Critiche anche da Pd, +Europa, Sinistra italiana e Iv.

RIPRODUZIONE RISERVATA