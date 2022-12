Il nuovo impianto per la produzione di energia sorge all’interno di un sito Sin (sito di interesse nazionale), ovvero di un’area che necessita di interventi di bonifica. «L’autorizzazione per l’inizio dei lavori - spiegano dagli uffici del Comune – è subordinata al procedimento di caratterizzazione». Alla conferenza di servizi hanno partecipato anche Arpas, Aeronautica, Enac, Cacip, Comando militare della Sardegna, Enav e Città metropolitana.

Un nuovo impianto fotovoltaico a Macchiareddu. Sorgerà nella zona industriale, nella località Grogastu, e lo realizzerà Eni New Energy Spa che nei giorni scorsi ha ottenuto l’ok del Comune di Assemini al termine di una conferenza di servizi.

Si tratta un impianto fotovoltaico da 9,7 megawatt, come si legge nella determinazione del responsabile dell’Area urbanistica, Edilizia e Suape del Municipio guidato momentaneamente dal commissario Bruno Carcangiu. «Sorgerà su un’area dell’ex Sindial – spiega il geometra Carlo Barletta, responsabile del procedimento – la decisione è arrivato dopo aver seguito tutte le procedure previste dalla legge. Ci sono state numerose interlocuzioni e richieste di chiarimenti da parte del Comune».

L’impianto

«L’impianto sarà realizzato interamente all’interno dello stabilimento di Eni Rewind – si legge un comunicato dell’azienda – la Sardegna rimane un’area di grande interesse, soprattutto laddove esiste la possibilità di riqualificare ex aree industriali attraverso progetti coerenti con il processo di transizione energetica e decarbonizzazione».

Le richieste

Negli uffici del Municipio sono arrivate tanti richieste per la realizzazione di impianti fotovoltaici. «Sono davvero molte – conferma Carlo Barletta – non ci risulta che ci siano richieste da parte dell’Eni. Ci sono però tante altre aziende che operano nella zona industriale interessate a produrre energia con questo sistema. Ci sono una quindicina di imprese che vorrebbero installare i pannelli sui tetti dei capannoni e nei terreni di loro proprietà. L’interesse è aumentato negli ultimi tempi, soprattutto dopo l’impennata dei costi dell’energia elettrica. Si punta sul fotovoltaico per risparmiare sulla bolletta».Le richieste di impianti fotovoltaici non riguardano soltanto le aziende della zona industriale.

«C’è sicuramente un grande interesse da parte dei condomini e dalle case private – spiegano dagli uffici dell’area urbanistica del Comune - I bonus governativi e le agevolazioni previste dalle legge per gli interventi finalizzati all’efficienza energetica hanno avuto ottimi riscontri anche ad Assemini. Le pratiche in Municipio si sono triplicate. Siamo passati da trecento richieste a quasi novecento».

