San Gavino.
04 dicembre 2025 alle 00:26

Nuovo impianto di illuminazione nel campo Santa Lucia 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Arriva una nuova illuminazione per il campo Santa Lucia dopo anni di disagi e di proteste ripetute e vibranti per la scarsa visibilità durante gli allenamenti e le partite in notturna. Lo annuncia il sindaco Stefano Altea, che ha la delega ai lavori pubblici e all’urbanistica. «Con un investimento di 80mila euro sono in corso i lavori di sostituzione e potenziamento impianto di illuminazione del campo sportivo Santa Lucia. Già l'intervento su una delle 4 torri faro ha evidenziato un netto miglioramento della visibilità. In questo modo l’amministrazione prosegue nelle opere di riqualificazione di tutti gli impianti sportivi locali. Inoltre i nuovi fari a Led porteranno ad un sensibile risparmio energetico oltre a migliorare notevolmente la visibilità». A ciò si aggiunge la partecipazione dell’amministrazione a un bando da un milione e mezzo di euro per la riqualificazione degli impianti sportivi del Santa Lucia. Oltre al campo di calcio storico è presente un secondo campo con annessa una pista di atletica leggera, dove alcuni mesi da sono stati messi nuovi fari di illuminazione. L’investimento in questo caso è stato di 63mila euro e ora il nuovo impianto ha ridotto in maniera significativa il consumo energetico. Così le diverse società sportive del paese possono contare su un miglioramento generale delle condizioni dei due campi da calcio e della pista di atletica. (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

COMMENTI

