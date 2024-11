Nuovo impianto di illuminazione in via Santa Maria 

In via santa Maria sono è in corso la realizzazione ex novo di una parte dell'impianto di illuminazione. I lavori sulla rete d’illuminazione urbana proseguiranno in via Roma. Il nuovo impianto è stato realizzato grazie a fondi regionali. I lavori erano attesi da tempo, in quanto in varie occasioni l’impianto ha avuto problemi di funzionamento e di sicurezza. Il riadattamento del servizio della luce pubblica con un cavidotto in sostituzione di quello su pali rientra in un piano voluto dall’amministrazione per motivi del rispetto di normative e di ampliamento e potenziamento degli impianti esistenti. A seguito dei lavori, momentaneamente, è vietata la sosta nel tratto stradale, si prevede la conclusione del cantiere entro la prossima settimana. Soddisfazione fra gli ambientalisti: «I lavori evidenziano una maggiore sensibilità anche per i risvolti sanitari - dice Albino Pinna – la posa delle linee sotterrane non si limita solo a migliorare gli aspetti visivi e paesaggistici, ma contrasta i potenziali effetti negativi alla salute».«Abbiamo l'intero impianto di illuminazione pubblica di proprietà del comune – dice il vicesindaco Marcello Serru -stiamo compiendo degli investimenti con il concessionario per il miglioramento dell'efficienza della rete, per migliorare la qualità dell'illuminazione». (m. s.)

