Nuovo impianto di climatizzazione: chiuse le Poste 

L’Ufficio postale di Sinnai si rifà il look per diventare più accogliente per gli utenti e per gli impiegati. L’ufficio è chiuso da ieri: i lavori dovrebbero essere ultimati entro il 19 di questo mese con la riapertura che la direzione provinciale ha previsto per il 21 ottobre. L’intervento è finalizzato all’installazione di un nuovo impianto di climatizzazione.

Il nuovo sistema, oltre a ottimizzare il microclima interno, sia negli ambienti aperti al pubblico che nei locali utilizzati esclusivamente dal personale, consentirà una sensibile riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di anidride carbonica. Il tutto in linea con le politiche aziendali finalizzate alla sostenibilità e all’attuazione di azioni indirizzate alla tutela ambientale e al risparmio energetico.

Durante queste due settimane, per tutte le operazioni postali e finanziarie compreso il ritiro delle raccomandate, gli utenti potranno rivolgersi alla sede postale di via Nazionale a Maracalagonis, aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35. La stessa sede di Maracalagonis è anche dotata di Atm Postamat disponibile 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana L’ufficio postale di Sinnai riaprirà lunedì 21 ottobre con i consueti orari. (r. s.)

