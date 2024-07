Nuovo guasto, paesi all’asciutto 

Altra rottura nella condotta adduttrice che rifornisce i paesi di Sarule, Orani, Orotelli e Oniferi.

Nella giornata di ieri le squadre di Abbanoa sono intervenute di nuovo per provvedere alla riparazione.

Nei quattro paesi, per molte attività e famiglie (in particolare con anziani), l’interruzione dell’erogazione è stata un grosso problema. Anche lunedì mattina i tecnici erano sul posto per un intervento e, la sera, per individuare la nuova rottura.

Nonostante il rattoppo avvenuto ieri, da Abbanoa fanno sapere che «a seguito di problemi legati alle ravvicinate perdite verificatesi, in particolare quella dell’ultima notte che ha causato un drastico calo delle scorte accumulate, si rende necessario disporre la chiusura dei serbatoi dalle 22 alle 6».

