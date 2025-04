Nuovo guasto idrico, disagi nel Sassarese 

Guasti senza fine lungo l’acquedotto Coghinas 2. La matrice che fornisce di acqua grezza i vari potabilizzatori del territorio è andata in tilt anche venerdì sera, ad appena due giorni dall’altro stop che ha privato alcune zone di Sassari dell’erogazione idrica per oltre 72 ore. L’esasperazione dei cittadini, già sul piede di guerra per le settimanali manutenzioni straordinarie sul Coghinas 1, è esplosa costringendo il sindaco Giuseppe Mascia, giovedì scorso, a una dura presa di posizione annunciando l’intenzione di chiedere lo stato di calamità naturale alla Regione. A ricevere le proteste del primo cittadino è stata l’Enas, accusata di tenere l’utenza all’asciutto anche di informazioni.

E forse questo precedente ha condotto l’Ente acque della Sardegna a rendere subito noto, due giorni fa, l’ennesimo disservizio in parte della provincia. Con disagi stavolta più contenuti grazie alla derivazione secondaria attivata su Truncu Reale che, ieri mattina, dopo il blocco della notte tra venerdì e sabato, ha consentito l’arrivo dell’acqua in città, per quanto con una pressione molto bassa. «Gli enti competenti – ha fatto sapere il primo cittadino – stanno provvedendo a garantire l'approvvigionamento idrico, dopo i necessari controlli, attraverso le riserve del Cuga». Mascia annuncia anche l’incontro con Enas e Abbanoa mercoledì a Palazzo Ducale, per «trovare soluzioni strutturali» e «programmare, tutti insieme, quegli interventi procrastinati per decenni e non più rinviabili». Acqua a singhiozzo invece a Porto Torres mentre a Castelsardo, con erogazione a macchia di leopardo, come dichiara la sindaca Maria Lucia Tirotto, «la situazione dovrebbe tornare alla normalità domani».

RIPRODUZIONE RISERVATA