Nuovo guasto del bancomat dell’ufficio postale di via Mandas 

Nuovi disservizi all’ufficio postale di via Mandas a Quartucciu, dove domenica lo sportello automatico è risultato nuovamente fuori uso, impedendo ai cittadini di effettuare prelievi e altre operazioni. Non si tratta di un episodio isolato: diversi residenti lamentano che il guasto del bancomat si ripete da tempo, costringendo spesso a spostarsi nei paesi vicini come Selargius, Quartu o Sinnai per accedere ai servizi.

La situazione ha generato proteste anche sui social, dove numerosi utenti hanno segnalato la frustrazione per un problema che sembra non trovare soluzione. Tra le soluzioni proposte dai residenti, l’installazione di un secondo sportello, capace di alleggerire i tempi d’attesa e ridurre i disagi in caso di malfunzionamento. Una problematica che pesa principalmente su anziani, persone con disabilità e cittadini privi di un mezzo per recarsi nei paesi limitrofi.

L’ufficio postale era stato riaperto solo pochi mesi fa dopo un periodo di lavori di ristrutturazione iniziati dal 17 settembre 2024 - per la realizzazione dei lavori del progetto Polis - che aveva costretto i cittadini a recarsi nella sede di Quartu. Oggi le poste sono regolarmente aperte, ma i disservizi continuano.