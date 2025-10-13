VaiOnline
Quartucciu.
14 ottobre 2025 alle 00:10

Nuovo guasto del bancomat dell’ufficio postale di via Mandas 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nuovi disservizi all’ufficio postale di via Mandas a Quartucciu, dove domenica lo sportello automatico è risultato nuovamente fuori uso, impedendo ai cittadini di effettuare prelievi e altre operazioni. Non si tratta di un episodio isolato: diversi residenti lamentano che il guasto del bancomat si ripete da tempo, costringendo spesso a spostarsi nei paesi vicini come Selargius, Quartu o Sinnai per accedere ai servizi.

La situazione ha generato proteste anche sui social, dove numerosi utenti hanno segnalato la frustrazione per un problema che sembra non trovare soluzione. Tra le soluzioni proposte dai residenti, l’installazione di un secondo sportello, capace di alleggerire i tempi d’attesa e ridurre i disagi in caso di malfunzionamento. Una problematica che pesa principalmente su anziani, persone con disabilità e cittadini privi di un mezzo per recarsi nei paesi limitrofi.

L’ufficio postale era stato riaperto solo pochi mesi fa dopo un periodo di lavori di ristrutturazione iniziati dal 17 settembre 2024 - per la realizzazione dei lavori del progetto Polis - che aveva costretto i cittadini a recarsi nella sede di Quartu. Oggi le poste sono regolarmente aperte, ma i disservizi continuano.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La svolta

Siglato da 30 leader a Sharm  un nuovo patto di Abramo

La fase 2 dell’accordo per Gaza è iniziata: per Hamas un ruolo di polizia palestinese? 
La svolta

Riapre il valico di Rafah, nella Striscia 200 carabinieri

L’Arma nel contingente di “gendarmeria europea” alla frontiera 
Reportage

Un villaggio fantasma nel paradiso di Tuerredda

Lavori fermi da anni a Malfatano: «Non era un progetto di sviluppo»  
Francesco Pintore Francesco Pintore
Regionali

Toscana, rivince Giani ma vota il 47,7%

Trionfo per Pd e renziani. FdI raddoppia i consensi, male M5S e Lega  