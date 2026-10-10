Nuovo guasto alla rete, l’ira del sindaco 

Ad appena due giorni dall’interruzione dell’erogazione idrica in tutta la città per la riparazione di una condotta all’altezza della rotatoria tra via Marconi e viale Colombo, i quartesi hanno dovuto fare i conti ieri con altri disagi. Ieri mattina all’improvviso, poco dopo le 9, l’acqua ha cominciato a scendere con il contagocce dai rubinetti, con un sensibile calo di pressione soprattutto ai piani alti delle palazzine.

Ancora guai

Tutta colpa questa volta della rottura di una tubatura tra viale Marconi e via Bizet con l’acqua che zampillava come un geiser «a una media di 50 litri al secondo», spiegherà poi Abbanoa. Gli operai arrivati immediatamente sul posto hanno poi riparato il guasto in un paio d’ore, riuscendo ad evitare di chiudere i serbatoi. Già all’ora di pranzo la pressione era tornata normale ovunque. Ma l’ennesimo problema ha fatto infuriare il sindaco Graziano Milia, anche perché si è verificato nella giornata di Monumenti aperti.

«Quanto accaduto ieri», ha detto Milia, «con la chiusura dell’erogazione idrica senza alcun preavviso in tutta la città per la seconda volta in una settimana è assolutamente inaccettabile. Ho parlato con schiettezza con il presidente di Abbanoa, che si è immediatamente prodigato per un pronto intervento e di questo lo ringrazio».

La rabbia

Detto questo ribadisce che «dopo averlo già detto ad Abbanoa, è possibile chiudere l’acqua sezionando le zone. Trovo quindi assurdo che si ostinino a lasciare a secco tutta Quartu, peraltro stavolta senza nessun preavviso in una giornata in cui le scuole sono aperte, in cui è in corso una manifestazione molto partecipata come Monumenti Aperti, in cui ci sono tante attività produttive che hanno dovuto fare i conti con la chiusura di mercoledì scorso e che ieri si sono ritrovate nuovamente i rubinetti a secco e quindi impossibilitate a lavorare». I tecnici del Comune sono intervenuti a supporto per individuare dove fossero le saracinesche «e per spiegare ai tecnici di Abbanoa», dice ancora il sindaco, «come poter bloccare l’erogazione, in casi di emergenza come questo, soltanto in alcune zone della città».

Panico generale

Sta di fatto che l’improvviso calo di pressione ha gettato nel panico soprattutto i commercianti. «Quando abbiamo visto che all’improvviso dal rubinetto scendeva solo un filo d’acqua ci è venuto un colpo», dice Alessandro Erbì della gastronomia in via Bonaria, «ma per fortuna siamo riusciti a lavorare. In pratica un po’ ce lo aspettavamo: ogni volta che si rompe una condotta poi nei giorni successivi se ne rompono altre. È un continuo disservizio. Speriamo che sia l’ultima volta». Per riparare la tubatura è stata interdetta alla circolazione una piccola parte della corsia di viale Marconi, per fortuna senza conseguenze per la viabilità.

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