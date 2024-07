Nuovo guasto alla conduttura, stop all’acqua per ore 

Ancora rubinetti a secco a Sestu nella giornata di ieri. Questa volta l’interruzione è durata solo alcune ore.

L’intervento delle squadre di Abbanoa è stato necessario per riparare una grossa perdita in via Veneto. Nella notte tra sabato e domenica un piccolo lago si è riversato sulla strada, creando pericolo per gli automobilisti, e nella mattinata di ieri è iniziata la riparazione. Un intervento abbastanza rapido, e che nel giro di breve tempo ha contenuto un grosso disagio.

Come ha spiegato Abbanoa, si tratta di una tubazione che conduce direttamente al potabilizzatore di Sestu, e di conseguenza i lavori hanno fatto mancare l’acqua in quasi tutta la città. Continua dunque quella che ormai è diventata una vera e propria guerra alle perdite idriche a Sestu che aumenta l’esasperazione dei cittadini. Ai guasti poi si aggiungono le interruzioni dell’acqua per lavori programmati. In breve a Sestu dotarsi di un deposito dell’acqua sembra quasi un obbligo. Sono segnalate anche perdite in via Tiziano, via IV Novembre, via Canonico Murgia.

Proseguono anche gli interventi di Abbanoa per sostituire le condotte in numerose vie, con tre milioni di investimento. In caso di guasti o perdite si può chiamare il numero unico 800 022 040 attivo 24 ore su 24.

