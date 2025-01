Nuovo guasto a una condotta 

Nuovi problemi alla rete idrica. È successo a Sestu nella centrale via Gorizia. A causa di un guasto le squadre della ditta incaricata da Abbanoa sono prontamente entrate in azione. L’acqua è mancata in varie zone della città: segnalazioni sono arrivate da via Cilea, via Beethoven, via Rossini, via Palestrina, zona cimitero, via Verdi e in generale la zona nord di Sestu. Proseguono intanto i lavori di Abbanoa per porre rimedio a una rete non sempre in buone condizioni e sono previsti interventi anche in altre vie.

RIPRODUZIONE RISERVATA