Nuovo gruppo politico: «Subito al lavoro» 

Per ora non intende concorrere alle prossime comunali ma vuole comunque «incidere sulle problematiche del paese a cominciare dal settore agricolo-forestale». Si è costituito a Domusnovas, alla presenza del consigliere regionale Francesco Agus, il partito dei Progressisti. Il segretario è Franco Melis, il presidente è Mariano Porcu e vice segretario è Gian Luigi Collu. I primi due ed altri in un direttivo con tesserati di vari Comuni, ricoprivano fino a qualche anno fa gli stessi ruoli nel Psd’Az domusnovese. «Esperienza fallimentare definitivamente archiviata», sorvola Franco Melis. L’obiettivo primario è la modifica della legge regionale 1 del 2019 «per fare sì - dice Melis - che l’azienda del “Monte dei Pascoli” passi dall’inefficiente gestione di Forestas a quella di Laore che potrebbe affidare nuovi contratti di forestazione alla coop che rinascerebbe con 150 buste paga». Ne aveva 100 prima dell’inchiesta (finita in prescrizione) sui tagli boschivi nel Marganai che aveva portato anche alla chiusura di un agriturismo, uno stabilimento di pellet, allevamenti di api e vacche, un maneggio e vari stabili. Alcuni soci finanziatori sarebbero pronti a subentrare.

