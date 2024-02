Nuovo gruppo e confronto in maggioranza 

Quattro consiglieri passati al gruppo misto e la manifestazione di volontà per la costituzione di nuovi, minacce di abdicare la maggioranza e richieste di una rivisitazione per riequilibrare le rappresentanze in Giunta. All’indomani dei verdetti emessi dalle urne e relativi alle elezioni Regionali, per il Governo cittadino è tempo di confronti.

Le polemiche

Al gruppo misto composto da Federico Melis e Gianna Concu (usciti dalla lista Mauro Usai Sindaco) si sono aggiunti i nomi di Simone Pinna (ex capogruppo Progressisti) e di Marco Loddo (ex Pd), i quali hanno richiesto la volontà di poter costituire il nuovo gruppo consiliare “Progetto Sardegna”: «Che nasce da un’idea autonomista, identitaria, progressista. - spiega Pinna - Gli equilibri della maggioranza sono evidentemente mutati ed è pertanto necessario un confronto complessivo». Un confronto auspicato anche da Marco Loddo: «La conseguenza logica di questi nuovi equilibri consiliari porterebbe ad una rivisitazione anche delle deleghe, ma non sempre la logica coincide con l’opportunità. È pertanto doverosa una serena discussione per capire se l’attuale assetto può ancora esser utile allo svolgimento delle attività amministrative».

La richiesta di poter costituire il gruppo Progetto Sardegna è sulla scrivania del presidente del Consiglio Alessandro Pilurzu: «L’attuale statuto è calcolato sulla presenza di 30 consiglieri e non sugli attuali 25 (sindaco compreso), pertanto il calcolo risulta essere di 2,5 componenti come numero minimo per la formazione di un gruppo - dichiara - Occorre capire, da un punto di vista normativo, se sia possibile arrotondare per difetto, altrimenti sarà necessario passare per la commissione statuto e per l’eventuale cambiamento del regolamento». Un cambiamento che parrebbe doveroso considerando cha allo stato attuale alcuni assessori sono sostenuti da un solo consigliere. Dunque una questione da risolvere che Alessandro Pilurzu potrebbe lasciare in eredità a chi dovrà sostituirlo; il neo consigliere regionale (della lista Mauro Usai Sindaco, ma candidato ed eletto nelle fila del Pd) non contempla l’opportunità di ricoprire il duplice ruolo: «Per correttezza è doveroso lasciar spazio ad altri. - dichiara - Sarà il Consiglio a valutare chi prossimamente svolgerà questo ruolo».

Altro addio

Alessandro Lorefice (Uniti per Iglesias) sembra in procinto di lasciare la maggioranza per aderire al gruppo di FdI: «Le dimissioni di Pilurzu rappresentano l’occasione per riequilibrare le rappresentanze in Giunta e gli spazi all’interno del Consiglio. - afferma - Le scelte che verranno compiute ci diranno se si ha l’intenzione di mantenere coesa questa maggioranza».

Il sindaco

Per il sindaco Mauro Usai non ci sarebbe il bisogno di rivedere alcun bilanciamento: «La città ci ha dato un mandato chiaro che abbiamo il dovere di rispettare - spiega - Confondere le questioni relative al Governo regionale con le dinamiche comunali sarebbe un grave errore. Però il mio mandato è a disposizione del Consiglio e a breve faremo un vertice di maggioranza per le valutazioni».

