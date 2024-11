Nuovo gruppo di protezione civile e volontari 

Il Comune di Siamanna ha pubblicato un avviso per la presentazione delle manifestazioni di interesse per l’iscrizione dei volontari al gruppo comunale di protezione civile. La volontà di costituire il gruppo è partita da alcuni cittadini che intendono prestare la propria opera di volontariato in caso di calamità ed emergenze sul territorio. La prima campagna di adesioni per la formazione del gruppo è rivolta a tutti coloro che risultano in possesso dei requisiti.

Il gruppo comunale di protezione civile dovrà fornire supporto operativo alla struttura di protezione civile comunale in particolare per le attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento delle emergenze, in modo volontario e gratuito. Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro il 20 dicembre. ( g.pa. )

