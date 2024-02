Nuovo furto, nel mirino un altro bar 

Non si fermano i furti nella zona attorno a viale Colombo. Dopo la tentata incursione di lunedì al Cafè Lounge Bar Sa Prazza, nella notte tra martedì e mercoledì la stessa sorte è toccata al Bar Caffè “Fabio e Vale” in via Della Musica. Questa volta però il ladro è riuscito a entrare nel locale e a portare via 300 euro dalla cassa.

«È successo a mezzanotte e mezza» racconta il gestore Valentina Cacciatore, «abbiamo visto dalle immagini delle telecamere che ha sfondato la vetrina a calci e poi è entrato e ha preso i soldi. Era un uomo da solo. Ci hanno avvisato i proprietari del locale che abitano lì e siamo corsi subito. Poi abbiamo atto denuncia». La situazione in tutta l’area tra Santo Stefano, viale Colombo e piazza Santa Maria sta diventando preoccupante. «La situazione sta sfuggendo di mano» dice la titolare di una palestra, «se mi sposto un attimo e in pieno giorno sono sempre costretta a chiudere le serrande. E il ladro sembra essere sempre lo stesso».

RIPRODUZIONE RISERVATA