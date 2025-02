Nuovo furto, chiude la mensa dei poveri 

Da ieri mattina c’è un cartello affisso nel portone di ingresso della mensa del viandante in via Montenegro: “Chiuso per furto, fino a data da destinarsi”.

Stop alla mensa

Perché nella notte tra giovedì e venerdì i ladri si sono di nuovo introdotti nei locali, portando via altri viveri, per la quinta volta in pochi giorni. E così i vincenziani non hanno potuto fare altro che arrendersi. «Chiudiamo la mensa, fino a quando non ci saranno le condizioni di sicurezza per poter riaprire, perché così non si può andare avanti».

Così oggi, quando gli ospiti della mensa arriveranno per il pasto di mezzogiorno, troveranno il cancello chiuso.E già ieri mattina è stato sospeso il servizio dell’Armadio del povero, che prevedeva la distribuzione degli abiti ai bisognosi.A fare precipitare una situazione già insostenibile è stato appunto l’ennesimo furto dell’altra notte.

Ad accorgersi che qualcosa non andava è stata ieri mattina Maria Xaxa, la responsabile dell’Armadio del povero, che puntuale alle 9 è arrivata nei locali della mensa per dare il via al servizio di distribuzione degli abiti.

Il racconto

«Quando ho aperto il cancello e ho visto queste due corde per terra ho subito capito che c’era qualcosa che non andava» racconta Xaxa, «e poi ho visto appoggiata al muro la scala che teniamo sul retro. Allora ho chiamato il presidente Marco Pilleri e gli ho chiesto se avesse messo lui la scala. Mi ha risposto di no e una volta dentro abbiamo trovato di nuovo l’armadio dell’ufficio aperto, la stanza degli abiti rovistata e abbiamo notato che avevano rubato di nuovo il cibo dal freezer e dalle scatole».

Ancora formaggi, gelati, latte e questa volta anche una grossa cernia congelata. I ladri hanno saltato il muro sulla via Montenegro e poi si sono aiutati con le corde per portare giù le scatole di cibo. Questa volta hanno anche spento le telecamere prima di agire. È chiaro quindi che anche se nelle immagini appare solo una persona, questa non agisce da sola ma con uno o più complici.

Lo sfogo

«Chiudiamo perché non c’è altro da fare», dice Pilleri, «ci abbiamo provato ma non è sostenibile un furto un giorno sì e uno no. Ci devono aiutare. Bisogna installare un sistema di allarme collegato direttamente con la stazione dei carabinieri».

In questi giorni, «stiamo vivendo un incubo. Sempre qui tutto il giorno per cercare di non abbandonare i locali, ma non si può vivere così. Adesso svuotiamo tutto quello che rimane, lo portiamo altrove e chiudiamo».

L’anatema

Parole dure arrivano anche dal parroco della basilica don Alfredo Fadda: «Esprimo tutta la mia amarezza, dolore e sofferenza per quello che sta accadendo alla mensa del viandante», dice. «Stanno colpendo non solo tutti i poveri ma anche tutte le parrocchie con la loro arroganza e supponenza. Rubano sicuramente per rivendere, togliendo il cibo ai poveri. Non resta altro da fare che chiudere finché i locali non saranno protetti a dovere». La mattinata è finita ieri con la solita corsa al commissariato per l’ennesima denuncia. La quinta nel giro di pochi giorni.

