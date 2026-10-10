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Oliena
11 ottobre 2026 alle 00:39

Nuovo frantoio della coop con 150 soci 

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Nuovo frantoio oleario a Oliena. Ieri mattina, nella zona Pip, è stato inaugurato dalla cooperativa Olivicoltori di Oliena, che riunisce 150 soci. L’impianto punta a migliorare qualità e capacità produttiva, con opportunità occupazionali: cinque posti di lavoro nell’attività ordinaria e circa 15 durante la raccolta. Accanto all’olio, la cooperativa sviluppa nuove produzioni, tra cui la linea cosmetica “OliOliena”. Alla cerimonia, dopo la benedizione di don Giuseppe Mattana, sono intervenuti la presidente della Regione Alessandra Todde, il presidente della cooperativa Graziano Pau e il sindaco Bastiano Congiu. Poi il convegno con l’assessore regionale Francesco Agus, la consigliera Lara Serra e il professor Francesco Palimodde. Todde ha evidenziato il valore della collaborazione tra produttori e le prospettive sui mercati internazionali, dal Canada a Tokyo. (g. pit.)

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