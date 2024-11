Nuovo evento alla rassegna con gli scrittori  

Nuovo appuntamento - oggi alle 16 - per la rassegna Libri al profumo di tè, organizzato dall’associazione culturale Animus teatro nel centro polivalente di piazza Si ‘e Boi, a Selargius.

Ospite della serata la scrittrice Claudia Marras, con il suo libro “Piena di vento”. Durante l’appuntamento letterario, sorseggiando un tè, le attrici della compagnia teatrale leggeranno alcuni brani tratti dal libro, mentre a dialogare con l'autrice sarà lo scrittore Giorgio Polo. «Sarà nostra ospite anche Alessandra Atzori soprano per oltre 30 anni al Teatro Lirico di Cagliari, ora insegnante di canto lirico e moderno con un omaggio a George Gerswin», spiega Loredana Sinatra, della compagnia teatrale selargina che da tempo organizzata la rassegna culturale. «Un altro appuntamento dove i libri e i racconti si trasformano in momenti indimenticabili, e la sala polivalente per una sera viene trasformata in una eleganza sala da tè, dove i veri protagonisti sono il libro e l’autore».

