«Nuovo elevatore inutilizzato nel cimitero comunale»  

«Perché per le tumulazioni non si utilizza l’attrezzatura adatta, ossia l’elevatore già acquistato dal Comune e presente in cimitero?». Antonello Casu, consigliere comunale di minoranza a Gonnesa, ha presentato un’interpellanza urgente indirizzata al sindaco Pietro Cocco e al responsabile di servizio del Comune. «Nonostante la presenza dell’elevatore, durante un funerale dei giorni scorsi ho potuto riscontrare che è utilizzata l’impalcatura per tumulare il feretro, mettendo così a rischio gli stessi operatori - si legge nell’interpellanza depositata da Casu in Municipio - chiedo di sapere perché non si faccia l’uso corretto dell’elevatore, che comunque è stato acquistato ma non viene utilizzato». (a. pa.)

