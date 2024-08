Nuovo ecocentro, ripartono i lavori 

Qualcosa sembra muoversi all’orizzonte dell’ecocentro di via Abruzzi. Da alcuni giorni, nel cantiere per la raccolta dei rifiuti, dopo mesi di inattività sono tornati gli operai per lavori strettamente collegati alla struttura. Si tratta di opere non prevedibili dal capitolato d’appalto rese necessarie dalle indagini in corso sul terreno.

Falda acquifera

Anche il cantiere di via Abruzzi, come tanti altri in città, non ha rispettato i tempi di consegna previsti dal bando. La costruzione dell’ecocentro di via Abruzzi è stata affidata At&T costruzioni di Sassari che si è aggiudicata la gara da circa 1,8 milioni di euro. La scelta della dislocazione è stata dettata dal fatto che San Michele era una zona “scoperta” e quel terreno è di proprietà comunale. Gli scavi sono iniziati, ma presto si sono arenati per un imprevisto: quell’area rientra in una zona dove per costruire è necessario effettuare una bonifica bellica. «È stata accertata l’assenza di ordigni, di contro nel terreno è stata individuata un’alta percentuale di materiali ferrosi», spiega l’assessora all’Ambiente, Luisa Giua Marassi. «Per questo motivo sono stati necessari ulteriori indagini che hanno portato alla scoperta di un’imponente falda acquifera». Il problema è come smaltirla. «Il nostro obiettivo è “gestire” l’acqua collegandola alla rete fognaria cittadina attraverso delle tubature che stiamo realizzando», afferma il dirigente dello stesso assessorato Gianbattista Marotto. I tempi? «I lavori dovrebbero concludersi entro settembre poi saranno necessari altri 9 mesi per la realizzazione dell’ecocentro. Contiamo – aggiunge l’assessora Giua Marassi – di concludere i lavori entro la prima metà dell’anno prossimo».

Via Vesalio

In attesa della mega gara d’appalto da circa 300 milioni di euro che scade a settembre, il Comune deve fare i conti anche con l’ecocentro di via Dei Valenzani, tra l’Asse mediano e il centro commerciale Il Globo. Il progetto per il momento è sotto la lente del Consiglio di Stato, dopo che i condomini delle palazzine confinanti con l’area che dovrebbe accogliere l’isola ecologica avevano presentato ricorso (bocciato) al Tar.

Tra pochi mesi dovrebbe essere ripristinato il conferimento dei rifiuti nella struttura di via San Paolo, chiusa per i lavori nella stazione di travaso dell’ex inceneritore.

