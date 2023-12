Nuovo  ecocentro al battesimo 

Era uno dei tanti nodi che da anni gli operatori di Pratosardo chiedevano di sciogliere: l’apertura dell’ecocentro della zona industriale di Nuoro. Lunedì l’amministrazione comunale, a partire dalla 10 del mattino, terrà l’inaugurazione ufficiale della struttura, un punto fondamentale per tutte le attività produttive del territorio che, oltre a pagare la Tari, ora potranno anche usufruire di un sevizio completo per lo smaltimento dei rifiuti e non saranno costretti ad affidarsi alle convenzioni come hanno fatto finora.

L’inaugurazione che si terrà alla presenza del primo cittadino Andrea Soddu, dell’assessora all’Ambiente, Valeria Romagna, di Paolo Tuffu, amministratore della società in house del Comune che si occupa della raccolta differenziata in città, e del capo della polizia locale, Massimiliano Zurru. L’ecocentro di Pratosardo è nato nell’ex mattatoio proprio all’inizio della strada che porta a Orune. Sino ora a impedire l’apertura sono stati alcuni problemi nelle sistema di raccolta delle acque piovane di alcune delle vasche di conferimento dei rifiuti. Una svolta per il sistema di trattamento e gestione del rifiuto della zona industriale di Nuoro, che fino a oggi era stato anche un limite per tante aziende insediate nell’area industriale barbaricina .

