Nuovo divieto del sindaco: no a palloncini e lanterne cinesi 

Bandito far volare palloncini, nastri e lanterne cinesi verso il cielo: è l'ultimo divieto imposto dal sindaco, Settimo Nizzi, con un'ordinanza firmata ieri a tutela dell'ambiente. «Sono più che note le conseguenze dannose dei frammenti di palloncini e nastri colorati abbandonati: i residui di plastica, gomma e altri materiali simili causano un danno ambientale e, se ingeriti, possono provocare anche il decesso di animali, soprattutto quelli marini», ha detto Nizzi. E ha aggiunto: «Siamo impegnati da anni nella tutela dell'ambiente e dell'immagine del decoro della città e siamo certi che i nostri concittadini non potranno che condividere e osservare queste prescrizioni». L'ordinanza si inserisce nel solco delle azioni dell'amministrazione comunale per incentivare ogni iniziativa volta a salvaguardare il patrimonio ambientale e faunistico e alla lotta all'inquinamento. Dal 2019, è in vigore il divieto di utilizzo di contenitori e altri prodotti in plastica monouso nelle spiagge, nelle aree verdi e nei siti archeologici, esteso anche in occasione di concerti o grandi eventi. È di quattro anni fa l'ordinanza che vieta di fumare a otto metri dalla battigia e, da un mese, anche nei dehor di bar, ristoranti e locali (e anche le sigarette elettroniche). A Olbia, primo comune in Italia ad aver adottato il provvedimento nel 2021, è anche vietato guidare oltre i 30 chilometri orari in tutte le strade urbane del territorio comunale.

