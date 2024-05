Nuovo disco per Mario Solinas: «È un album autobiografico»  

“Lettere e Sogni”: è il titolo del nuovo lavoro del cantautore di Fluminimaggiore Mario Solinas, uscito nei giorni scorsi e pubblicato da Electromantic Music di Torino. L’album, il terzo dopo “Tue Sogna” del 1995 e “Lettere” del 1996, racchiude 10 canzoni, tra cui 8 pubblicate negli album precedenti e 2 inedite, “Due sogni di meno” e “Come il fiume”, scritte dallo stesso cantautore e composte assieme al produttore Daniele Serpi. «È un album quasi interamente autobiografico – spiega Mario Solinas – in cui sono presenti 5 brani in lingua italiana e 5 in logudorese, con 2 brani inediti e glia altri dei precedenti lavori discografici, che esce dopo una lunga pausa dalle sale d’incisione». Da oltre cinquant’anni nel panorama della musica regionale, nel ’96 all’Accademia della Musica di Sanremo e alla partecipazione nazionale delle Nuove Proposte. Nel nuovo lavoro canta anche la figlia Caterina, che ha curato il progetto grafico di copertina. Poi i musicisti Andrea Tuveri (batteria), Daniele Serpi (tastiere), Federico Valenti (chitarra), Emanuele La Barbera (basso), Luca Persico (violino), il Quartetto d’Archi di Iglesias e i bambini del coro Roby’S Star, diretti da Roberta Salaris. L’art director é Beppe Corvella. Gli arrangiamenti di Daniele Serpi e Luca Persico. «Stiamo cercando di presentare l’album – annuncia il cantautore – attraverso l’organizzazione di diversi concerti nel territorio».

