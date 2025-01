Nuovo direttivo per l’Avm 

I volontari della Protezione civile di Musei (Avm) da sempre molto attivi per la sicurezza dell’intero territorio comunale (e non solo) sono pronti a rinnovare le cariche sociali. La data per l'assemblea dei soci per il rinnovo del direttivo è stata fissata per il 7 febbraio alle 19. Sono chiamati a votare i 22 soci iscritti all'associazione. Non farà più parte del direttivo il presidente uscente, Michele Reginali, che ha precisato che non potrà più ricoprire la carica di presidente per motivi personali. (p. cab.)

