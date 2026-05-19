Nuovo direttivo per l’associazione mineraria 

L' associazione mineraria sarda di Iglesias ha il suo nuovo consiglio direttivo, eletto sabato scorso nel corso dell'ultima assemblea. Il nuovo direttivo è così costituito: il presidente è Stefano Naitza, mentre, i consiglieri sono Enrico Contini, Giampaolo Orrù, Martina Fanari, Fabio Granitzio, Giorgio Madeddu e Massimiliano Manis. Nel corso dell’assemblea è stato rinnovato lo statuto ed è stata confermata l’adesione della associazione mineraria al terzo settore. Il nuovo consiglio direttivo rimarrà in carica per tre anni. Ospite di eccezione dell’assemblea è stato Francesco Alberti La Marmora, discendente dello storico generale Alberto La Marmora.

L’associazione mineraria sarda, da sempre in prima linea nella conoscenza e divulgazione della storia mineraria, ha presentato un ricco programma di appuntamenti che contraddistinguono il valore del proprio lavoro da anni, nella cittadina mineraria. Da un ciclo di seminari ad importanti convegni, passando dalla pubblicazione di articoli scientifici, e la cura e la promozione di diversi simposi. La cultura mineraria e la valorizzazione sono al centro del lavoro della associazione mineraria in un percorso didattico ed educativo che salva la memoria della storia mineraria e ne costruisce il suo futuro.

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