VaiOnline
Iglesias.
20 maggio 2026 alle 00:29

Nuovo direttivo per l’associazione mineraria 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L' associazione mineraria sarda di Iglesias ha il suo nuovo consiglio direttivo, eletto sabato scorso nel corso dell'ultima assemblea. Il nuovo direttivo è così costituito: il presidente è Stefano Naitza, mentre, i consiglieri sono Enrico Contini, Giampaolo Orrù, Martina Fanari, Fabio Granitzio, Giorgio Madeddu e Massimiliano Manis. Nel corso dell’assemblea è stato rinnovato lo statuto ed è stata confermata l’adesione della associazione mineraria al terzo settore. Il nuovo consiglio direttivo rimarrà in carica per tre anni. Ospite di eccezione dell’assemblea è stato Francesco Alberti La Marmora, discendente dello storico generale Alberto La Marmora.

L’associazione mineraria sarda, da sempre in prima linea nella conoscenza e divulgazione della storia mineraria, ha presentato un ricco programma di appuntamenti che contraddistinguono il valore del proprio lavoro da anni, nella cittadina mineraria. Da un ciclo di seminari ad importanti convegni, passando dalla pubblicazione di articoli scientifici, e la cura e la promozione di diversi simposi. La cultura mineraria e la valorizzazione sono al centro del lavoro della associazione mineraria in un percorso didattico ed educativo che salva la memoria della storia mineraria e ne costruisce il suo futuro.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Province e Città metropolitane, tutta l’Aula per l’elezione diretta

Proposta di modifica dello Statuto: ora serve l’ok del Parlamento 
Il dibattito.

Tassa d’imbarco, nessun accordo

Al. Car.
La crisi

Stop alla Flotilla, 2 sardi tra i fermati

A 100 miglia dalla costa Israele spara sulle ultime sei barche dirette a Gaza 
Verso il voto

La sfida elettorale di San Teodoro  si gioca sull’ambiente

Dalla battaglia contro l’over tourism ai servizi e ai lavori nel nuovo porto 
Tania Careddu
La storia

«Racconterò l’Isola ai passeggeri: sarà emozionante»

La compagnia ha scelto la Gallura per la capacità di spesa dei clienti 
Giuseppe Deiana
il caso

Accise, il Governo tratta con l’Ue

Difesa, spese da rivedere per prorogare il taglio e contenere i rincari 
Modena

«Voleva investirne il più possibile, può rifarlo»

Salim El Koudri resta in cella, per la gip il raid non dipende da problemi psichiatrici 