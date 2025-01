Nuovo direttivo per il gruppo folk 

Sara Fadda è stata confermata presidente del gruppo folk “Sa Turri” di Portoscuso. Sabato si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle cariche del direttivo. Oltre alla riconferma della presidente uscente, Maurizio Nuscis è stato eletto vicepresidente, Arianna Biggio segretaria, Serena Lisci e Giulia Granara consigliere, Barbara Ordiano e Miriam Lisci sono i revisori dei conti. «Il nostro obiettivo – ha detto la presidente Sara Fadda nel discorso di insediamento – è impegnarci per far crescere ulteriormente il gruppo folk, con l’intento di promuovere il paese di Portoscuso con le sue tradizioni storiche».

Il gruppo folk, attivo dal 1972, è una delle associazioni storiche di Portoscuso. Sotto la presidenza di Ennio Loddo il gruppo muove i primi passi nella ricerca sugli abiti tradizionali portoscusesi con il nome di gruppo folk Pro Loco. Negli anni Novanta cambia nome in Gruppo folk Sa Turri, presidente Mariangela Loddo. L’attività dell’associazione non si è mai fermata, sempre nel nome delle tradizioni, organizzando iniziative a Portoscuso e partecipando ai più importanti eventi folk in tutta l’isola, portando in giro per la Sardegna il nome e la storia di Portoscuso.

