Nuovo depuratore,  parte l’iter della gara da tre milioni di euro 

Tre milioni di euro per il nuovo depuratore di Mandas. Al via le procedure per bandire la gara di appalto per realizzare il depuratore fognario nelle campagne in località Borta.

«Dopo l'approvazione da parte di Egas, a gennaio, si passa ora alla fase di appalto del progetto esecutivo e all’avvio dei lavori per potenziare e quindi superare le attuali criticità dell’impianto situato», fa sapere il sindaco Umberto Oppus.

Si tratta di un investimento di oltre tre milioni, soldi finanziati dalla Regione e gestiti dall’Ente di governo dell'ambito della Sardegna (Egas). Le sezioni di trattamento dei reflui, oggi in pessimo stato di conservazione, sono in larga parte tecnologicamente superate. «Grazie a questo finanziamento - continua Oppus - saranno realizzati un sistema di sfioro in ingresso, un nuovo canale con grigliato meccanico e by-pass per lo scarico delle acque meteoriche in eccesso, oltre a un sistema di trattamento per eliminare e ridurre i materiali di superficie».

Il progetto prevede inoltre alcuni interventi sulla vasca di equalizzazione che dovrà essere risanata e riattrezzata in modo da regolarizzare le portate dell’impianto e migliorare i consumi. (sev. sir.)

