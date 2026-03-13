Nuovo crollo nel centro, pericoli e transenne in via Corsica 

Caduta di calcinacci da un edificio in stato di rudere in via Corsica all’angolo con via della Regione. A segnalare agli uffici comunali la situazione di pericolo sono stati i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Cagliari, intervenuti dopo aver riscontrato il distacco di parti del cornicione.

Durante il sopralluogo, i vigili del fuoco hanno provveduto a rimuovere le parti maggiormente pericolanti e a delimitare temporaneamente l’area sottostante con nastro di sicurezza, impedendo il passaggio dei pedoni per tutelare l’incolumità pubblica. È stato inoltre richiesto l’intervento della polizia locale per il posizionamento di transenne metalliche, necessarie a garantire una protezione più stabile dell’area.

A seguito della segnalazione, il sindaco di Iglesias Mauro Usai ha firmato un’ordinanza che impone ai proprietari dell’immobile di effettuare, entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento, tutte le verifiche tecniche necessarie e di procedere alla messa in sicurezza della facciata e delle parti pericolanti.I proprietari dell’immobile dovranno inoltre provvedere con urgenza all’installazione di transenne metalliche nell’area attualmente delimitata, con le spese per l’occupazione del suolo pubblico a loro carico.

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