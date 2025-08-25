Nuovo crollo in centro: strada chiusa 

Strada interdetta al traffico a causa del cedimento strutturale di un tratto di cornicione in una palazzina. Questo ennesimo caso, occorso ieri mattina in via Nicolò Canelles, ha portato alla temporanea chiusura dell'intera via causando disagi alla già difficile mobilità veicolare all'interno della Ztl. L'episodio, che fortunatamente non ha causato danni a cose e persone, ha evidenziato ancora una volta la situazione di precarietà nella quale versano, già da tempo, numerosi edifici dell'intero centro storico. L'amministrazione ha provveduto, già nella giornata di ieri, a emanare un'ordinanza per intimare ai proprietari della palazzina di provvedere in tempi celeri alla messa in sicurezza della stessa. «Non possiamo aspettare a lungo - spiega l'assessore alla viabilità Francesco Melis - nel caso in cui non avessimo riscontro in tempi brevi, saremo costretti a intervenire personalmente addebitando poi i costi ai proprietari».

