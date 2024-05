Nuovo corso all’Anci, Falconi presidente: «In trincea per i Comuni» 

Dopo otto anni l’Anci volta pagina. E al vertice arriva una donna: Daniela Falconi, 47 anni, sindaca di Fonni, imprenditrice, ex vicepresidente della Confindustria nuorese, è la nuova guida dell’associazione dei Comuni, eletta ieri alla Fiera per acclamazione da 191 amministratori accreditati. Si chiude così la gestione di Emiliano Deiana: dopo accordi e riforme statutarie interne in nome dell’unità, ha di fatto governato il sindacato dei Comuni assieme al suo ex rivale Alberto Urpi, sindaco di Sanluri, che lascia l’Anci da presidente del Comitato direttivo dopo l’ingresso in Consiglio regionale.

La mediazione

Fino a giovedì sera la situazione appariva ancora incerta. Il nome di Falconi non è mai stato in discussione, ma una mediazione tra i sindaci ha portato alla presentazione di una lista unica nel nome di una coesione che – ha subito ricordato la nuova presidente – «dà forza all’associazione nell’affrontare anche le partite più difficili». In concreto, è stata la strategia che ha evitato possibili divisioni, anche se i distinguo non mancano. C’è chi, come ha fatto notare Francesco Piludu (ex presidente della consulta giovani e consigliere comunale a Quartu) non ha preso di buon grado che nella lista dei quaranta mancassero candidati dell’area metropolitana di Cagliari. Alle 13.49 la certezza della riuscita dell’operazione, con l’acclamazione della nuova presidente, seconda donna alla guida dell’Anci dopo Linetta Serri.

I temi

Falconi ha sottolineato subito le priorità: «Dobbiamo, d’intesa con la Regione, rendere strutturale il fondo unico per quel che riguarda i Comuni e poi, soprattutto, mettere mano a questioni come sanità, scuola, trasporti, Abbanoa: sono solo alcune delle emergenze che i sardi vivono quotidianamente». La battaglia dell’Anci riparte anche dalla difesa dell’Isola dalle speculazioni energetiche: «Il nostro territorio è uno dei beni più preziosi», ha proseguito Falconi. «Ci faremo promotori di un confronto con la Regione, durante un incontro con la governatrice Alessandra Todde, per mettere al riparo i nostri territori dall’assalto e far sì che siano i cittadini a decidere il futuro dei luoghi». Idee chiare anche sullo spopolamento. «È un’emergenza multisettoriale, che si aggredisce con i servizi, che mancano, e il lavoro, che non c’è. Manca una ricetta magica, ogni territorio ha le sue peculiarità. Bisogna creare servizi e strutturare azioni per provare ad arginare il fenomeno. Il bonus bebè non è la soluzione, ma una delle tante iniziative: uno dei traguardi che ha raggiunto chi mi ha preceduto è aver esteso questa misura ai Comuni fino a cinquemila abitanti. Ora servono altre azioni asili nido, servizi di welfare, che in molti centri mancano. Aspettiamo non solo i soldi per costruire le strutture, ma anche per gestirle». Il nuovo presidente del Consiglio regionale dell’Anci sarà il sindaco di Vallermosa Francesco Spiga. Il revisore unico è Antonio Begliutti.

I consiglieri

Di seguito i 40 consiglieri della lista unica. La maggior parte sono sindaci, ma ci sono anche assessori e consiglieri comunali. Sono: Manuela Pintus (Arborea), Stefano Anni (Nuraminis), Francesco Dui (Ardara), Francesco Spiga (Vallermosa), Marco Lampis (Escalaplano), Emidio Contini (Ussana), Maria Beatrice Muscas (Samassi), Laura Capelli (Bugerru), Omar Hassan (vicesindaco di Modolo), Massimo Pinna (Villasor), Pasquale Lubinu (Ossi), Nicola Sassu (Sennori), Paolo Pireddu (Villaurbana), Maurizio Cadau (Belvì), Francesco Sanna (Collinas), Simone Monni (Burcei), Antonello Atzeni (Nulvi), Leonardo Tilocca (Burgos), Romina Pili (consigliere comunale di Elini), Damiano Aresu (Pimentel), Luigi Tedeschi (San Vero Milis), Alessia Valente (Pau), Costantino Fadda (Ardauli), Federica Porcu (vicesindaca de La Maddalena), Paolo Chessa (Mara), Cesare Mannini (Lotzorai), Bernardo Obinu (Bulzi), Fabio Albieri (Calangianus), Antonello Idili (Padru), Nello Cappai (Guamaggiore), Romeo Ghilleri (Nuxis), Enrico Lobina (Florinas), Francesco Manconi (Bolotana), Andrea Lampis (Las Plassas), Matteo Castangia (Villanovafranca), Gianluigi Loru (Perdaxius), Salvatore Masia (Cheremule), Francesco Usai (Ussassai), Davis Alì Manis (assessore di Ortacesus), Giuseppe Minnei (Assolo).

