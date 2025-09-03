“Nuovo” Consiglio e vecchi problemi  

Cambia tutto, ma non cambia niente. Il Consiglio comunale è tornato in Aula dopo la pausa estiva e lo ha fatto tra i velluti del teatro San Martino, trasformato per l’occasione in elegante sede temporanea. La maggioranza di centrodestra si è presentata sotto una nuova veste, reduce da una sfilza di cambi di casacca e frenetici riposizionamenti che hanno animato il Ferragosto politico del sindaco Massimiliano Sanna. Eppure, dietro il frastuono dei passaggi e delle fratture, la scena sembra rimanere la stessa: un equilibrio precario che si ostina a somigliare a stabilità.

La novità

A dare un’ulteriore scossa alla geografia consiliare è l’ultimo colpo di scena a tinte azzurre: Paolo Angioi e Valeria Carta si sono autosospesi dal gruppo di Forza Italia. «Nonostante sia stata respinta dai probiviri nazionali l’istanza di espulsione promossa dal segretario provinciale nei confronti miei e della collega Carta, perdurano condotte da noi contestate - ha spiegato Angioi - Per cui ci dichiariamo indipendenti». Il sostegno al sindaco non viene messo in discussione, ma lo scenario si evolve ancora. L’esordio al tavolo dell’Esecutivo di Gianfranco Licheri, nominato assessore ai Lavori pubblici al posto di Simone Prevete, che ha assunto le deleghe alla Cultura e al bilancio, è solo una delle novità che hanno caratterizzato la seduta, a partire dall’appello, a cura del nuovo segretario generale Antonio Ara. Poi il valzer di poltrone, introdotto dal presidente dell’Assemblea Peppi Puddu: la surroga di Licheri e l’ingresso di Giulia Solinas, prima dei non eletti dei Riformatori che ha subito aderito al Psd’Az e siederà anche tra i banchi della commissione Bilancio e di quella per la formazione degli elenchi comunali dei Giudici popolari. Licheri e Davide Tatti hanno formalizzato il passaggio da FI al Psd’Az, mentre Gianfranco Porcu e Gian Michele Guiso hanno compiuto il percorso inverso, lasciando i Quattro Mori per approdare a FI. Composizione definitiva? Non secondo i bene informati che danno per altamente probabile l’ingresso tra i forzisti anche degli esponenti di Oristano al Centro.

In Aula

Quanto all’ordine del giorno, dopo l’approvazione di una mozione della minoranza (primo firmatario Umberto Marcoli) per l’intitolazione di una piazza a Ottavio Lombardi e l’esame di alcune interpellanze, la mozione dell’Udc sulla “identità perduta di Torregrande” si è rivelata più rumore che sostanza. Dopo un lungo elenco dei problemi della borgata, snocciolati dal capogruppo Vincenzo Pecoraro, quando l’Assemblea si aspettava l’affondo, ecco il dietrofront: «Confidando nell’operato della Giunta – ha annunciato Pecoraro – si è scelto di ritirare la mozione». Oggi si torna in Aula, in discussione il regolamento dehor.