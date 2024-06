Nuovo Consiglio, debutto col caso migranti 

A San Gavino debutta con una vera e propria rivoluzione il nuovo consiglio comunale presieduto dal sindaco Stefano Altea. Oltre alla nomina degli assessori sono state assegnate tantissime deleghe a ogni consigliere. Per la prima riunione, convocata nel cortile della casa Mereu, c’è il pubblico delle grandi occasioni e si respira un’aria di festa. Dopo il giuramento, il primo cittadino illustra gli incarichi: a lui fanno capo le deleghe al personale, ai lavori pubblici, all’urbanistica e allo sviluppo economico. Fra gli assessori, la vicesindaca Rachele Carrisi si occupa di servizi sociali, politiche del lavoro e abitative (Area) mentre Fabio Orrù è assessore all’ambiente, decoro urbano, servizi tecnologici, benessere animale, randagismo e politiche sanitarie. Claudia Pinna è assessora allo sport, istruzione e protezione civile, Riccardo Pinna ha la delega alla cultura, spettacolo, promozione della città e turismo mentre Maria Ariu è assessora al bilancio, patrimonio e programmazione economica.

Poi via alle deleghe per tutti gli altri consiglieri. Simone Angei si occuperà di efficienza e trasparenza nella pubblica amministrazione, Emanuela Cruccu di arte, pari opportunità e politiche giovanili, Gianluca Figus di agricoltura e servizi cimiteriali, Angella Deidda di lingua sarda, Silvio Boi di politiche per il benessere della terza età mentre Alessia Cossu ha la delega alla comunicazione, all’archivio storico e alla valorizzazione del patrimonio archeologico.

Ma non sono mancate le scintille. I consiglieri Nicola Ennas e Angela Canargiu (“San Gavino al centro”), hanno presentato un’interrogazione sulla preoccupazione espressa da molti cittadini per la possibile realizzazione di un centro di accoglienza per migranti nell’ex scuola materna di via Foscolo: «Chiediamo al sindaco – rimarcano i due esponenti dell’opposizione – se la notizia dell’imminente apertura di un Cas corrisponda al vero e se non ritiene inopportuna la possibilità di dare disponibilità all’apertura di questo centro considerate le difficoltà a cui si andrebbe incontro nella gestione degli ospiti ai quali potrebbero non essere garantite le condizioni minime di dignità e neppure un adeguato controllo». Di qui la richiesta di informare Consiglio e cittadinanza sugli atti adottati in merito. «Il locale di via Foscolo – concludono Ennas e Canargiu – ha subìto una variazione nella destinazione d’uso. Chiediamo che il sindaco consideri la possibilità di aprire il Consiglio al pubblico per dare voce alla comunità».

RIPRODUZIONE RISERVATA