Nuovo commissario per la Statale 

C'è un nuovo capitolo nella storia infinita dell'opera per la messa in sicurezza della Statale 130. La competenza su quest'opera, attesa da più di 20 anni, era in capo alla presidenza della Regione, da quando, su richiesta dell'allora governatore Christian Solinas, era stata commissariata dal Governo, nel novembre 2021. La nuova presidente Todde trasferirà le sue competenze di commissario straordinario all'assessore ai Lavori pubblici Antonio Piu, anche per questo progetto, per cui ci sono 295,58 milioni di euro.

L’intervento

I lavori che prevedono l'eliminazione degli incroci a raso tra Cagliari e Decimomannu, dal chilometro 3+100 a 15+600, l'eliminazione dei semafori e nell'incrocio Decimomannu-San Sperate una sopraelevata e un sottopassaggio, stavano per essere eseguiti da Anas tre anni fa. Dopo il commissariamento l'iter del progetto si è bruscamente fermato, la strada però in questi tre anni è stata ancora teatro di numerosi incidenti anche mortali, specie nell'incrocio tra Decimomannu e San Sperate.

L’iter

Perché l'iter riprenda serve la Valutazione di impatto ambientale (Via) rilasciata dal Ministero dell'Ambiente. Il Ministero ha chiesto ad Anas e ai comuni interessati un'integrazione alla documentazione per completare la Via, anche in virtù della variante al progetto chiesta nel frattempo dal Comune di Elmas, ciò fa temere una ulteriore dilatazione dei tempi.

«Se i ritardi nel rilascio della Via sono legati alla variante richiesta da Elmas -dice la sindaca di Decimomannu Monica Cadeddu - propongo di dividere in lotti l'opera e procedere con il tratto di Decimomannu che, essendo quello del progetto originale, potrebbe ottenere la Via in tempi brevi. L'assessore Piu annuncia la volontà di un percorso condiviso con le istituzioni, eppure io ho chiesto per ben tre volte con “pec” un incontro alla presidente Todde per discutere questo passaggio, non ho mai avuto risposta».

La variante

La sindaca di Elmas Maria Laura Orrù spiega: «Il progetto prevede una sola uscita da Elmas per la 130 in direzione Iglesias, ora ne abbiamo due. Con una sola uscita una grossa parte del traffico si riverserebbe all'interno del paese. Chiediamo la variante al progetto e siamo favorevoli a dividere i lavori in lotti. Non vogliamo provocare altri ritardi, l'opera serve per la sicurezza della Statale ma vanno tutelati anche i masesi». D’accordo il sindaco di Assemini Mario Puddu: «Spero che questo passaggio, atto dovuto e ben accetto, non comporti altri ritardi, non possiamo contare altre croci, aspettiamo atti concreti».

I pareri

Difficile ipotizzare una soluzione a breve termine: «Solo dopo l'acquisizione della Via sull'intera opera – dice l’assessore Piu – si potrà attivare una eventuale suddivisione in lotti dell'intervento mediante stralci funzionali».

Ottavio Schirru del Comitato per la sicurezza della 130 avverte: «Noi siamo in riunione permanente, in campagna elettorale la presidente Todde è venuta a Decimo col suo staff, ha fatto a noi e alle imprese decimesi delle promesse. Stiamo parlando di vite umane, abbiamo un esposto pronto e non esiteremo a portarlo in Procura».

