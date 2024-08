Nuovo comitato di quartiere: a Giorgino si litiga sulle nomine 

Sono 33 le famiglie che risiedono al Villaggio pescatori. Vivere in armonia non dovrebbe essere difficile, eppure, come in ogni condominio, anche a Giorgino si litiga. Oggetto del contendere: il rinnovo delle cariche del Comitato di quartiere e la mancata concessione di un locale ad uso ricreativo. Due i contendenti (che non si parlano): Carlo Floris, 86 anni, presidente del Comitato dal ‘97 al 2020, e il suo successore, Mariano Strazzeri, 76 anni.

«Abbiamo richiesto gli spogliatoi dell’inutilizzato campo di calcio, siamo disposti a spendere per i lavori, ma non abbiamo avuto risposta», tuona Floris, Strazzeri, tra l’altro, sarebbe dovuto restare in carica non più di tre anni. Chiediamo elezioni!». Serafica la risposta. «Non c’è alcuna spaccatura al Villaggio», replica Strazzeri, «le votazioni si terranno dopo la Sagra del pesce. Per quanto concerne i locali, possono usare quelli della Parrocchia. Gli spogliatoi non possiamo darli, vogliamo ripristinare il campo».

A Giorgino c’è maretta, insomma. Ma ora ciò che conta è la Sagra, il 7 e 8 settembre dalle 17,30 a mezzanotte. «Sarà la 38° edizione e questa polemica non rovinerà la festa», assicura Strazzeri, «partecipazione ad offerta libera, la novità sarà la pasta allo scoglio». In totale saranno serviti duemila chili di delizie marinare. Nel menù anche pisci a collettu, polpo, fritto misto, muggini, sardine arrosto e vermentino. Sessanta i volontari, tra cui gli arrostitori Alessio Stara, Diego Lecis, Mauro Mura e Vincenzo Belgiorno. Fritture affidate in primis a Lello Cuccu e Mario Trincas. Distribuzione a cura di Mimma Curcio, Roberta Cuccu, Martina Dotta, Dolores Gerina e Jennifer Bassu. Musica dal vivo, balli, spettacoli per bambini ed una esposizione di Vespe d’epoca.

