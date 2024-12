Nuovo comandante per i vigili urbani 

La polizia locale di Sant’Antioco ha un nuovo comandante. Si tratta di Stefano Argiolas, 43 anni, laurea magistrale con 110 e lode in Relazioni internazionali, con all'attivo 11 anni di servizio da agente e, a seguito di un concorso esterno, 3 anni e mezzo da vice comandante. Nei giorni scorsi gli è stato conferito l'incarico di responsabile del settore di vigilanza in qualità di comandante. Subentra a Gianfranco Lefons, in pensione dopo 24 anni di comando. «Intensificheremo i controlli di polizia stradale - ha detto Argiolas - in considerazione dell'avvicinamento delle festività natalizie, per cercare di preservare la sicurezza e la fluidità della viabilità». Ha a disposizione 10 agenti e un vicecomandante che garantiscono professionalità nei diversi settori. «In accordo con l’amministrazione comunale - aggiunge - provvederemo al rifacimento della segnaletica stradale, la realizzazione di passaggi pedonali rialzati e luminosi. Saranno installati anche dei pannelli interattivi di avviso di allerta meteo. Infine, incrementeremo i servizi con l'ausilio del servizio informatico per le richieste di tesserini per soggetti diversamente abili e il rilascio autorizzazioni passi carrai».

